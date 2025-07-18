Автокредиты выезжают на новых авто

Средневзвешенная ставка по кредитам на новые автомобили в июне достигла двухлетнего минимума, опустившись ниже 13,6% годовых. Это обусловлено действием субсидированных программ государства и автопроизводителей, благодаря которым значительно снижается ставка кредитования. При этом банки теряют маржу, однако наращивают объемы продаж. Вместе с тем участники рынка ожидают лишь плавного восстановления рынка к концу года, в том числе из-за действия макропруденциальных требований ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Средневзвешенная ставка по автокредитам на новые автомобили в июне достигла минимума за почти два года, опустившись ниже 13,6% годовых. С начала года ставки снизились почти на 7 процентных пунктов (п. п.). Такие данные приводит БКИ «Объединенное кредитное бюро». При этом ставка по кредитам на покупку автомобилей с пробегом составила 28,2% годовых, минимум за полгода. Причем за этот период она снизилась всего на 0,5 п. п.

При этом на фоне восстановления рынка (с начала года количество выданных кредитов выросло на 41%, а объем выдачи — на 46%) уверенно увеличивается доля автокредитов на новые автомобили.

По данным ОКБ, в июне в денежном выражении на них пришлось 71,5% выданных кредитов, что является максимумом с февраля 2022 года. В количественном выражении их доля составила почти 69%, максимум с ноября 2020 года.

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Эксперты связывают это в том числе с программами субсидирования от государства и автопроизводителей на новые авто. «Наполненные стоки дилеров и низкая потребительская активность населения заставляют прибегать к прямым скидкам на новые авто, а также к значительным субсидиям процентных ставок по кредитам»,— поясняет старший проектный лидер Frank RG Станислав Сухов. Укреплению позиций субсидированных предложений способствует также снижение базовых процентных ставок в банках, вызванное понижением ключевой ставки ЦБ в начале июня, отмечает директор по развитию партнерских программ платформы «FAST.Авто» Вячеслав Якубчик.

По данным Минпромторга, за первое полугодие 2025 года по льготным кредитам было реализовано 51,7 тыс. автомобилей. Исходя из данных ОКБ, это составляет около 16% от общего количества выданных кредитов. Кроме того, по оценке Вячеслава Якубчика, совокупная доля китайских автомобилей в июне 2025 года достигла 59%. Значение ставки по льготному кредиту может доходить до 0,01% годовых, следует из предложений на сайтах производителей.

Станислав Сухов отмечает, что, несмотря на то что автопроизводители сейчас несут значительные расходы на субсидии и зачастую делают это себе в убыток, для банков работа в спецпрограммах также не дает высокой доходности, а иногда и вовсе убыточна. Тем не менее «эти программы определяют рынок и дают банкам необходимый объем бизнеса», отмечает эксперт. При этом господин Якубчик поясняет, что рост объемов выдачи приводит к снижению операционных издержек на один кредит (OPEX), что положительно влияет на рентабельность направления. По мнению директора департамента развития автокредитования и страхования финтех-компании «Баланс-Платформа» Екатерины Коновой, для сохранения необходимой маржинальности кредитные организации могут добирать доходность за счет наполнения кредитных программ дополнительными сервисами, изменения структуры выдач в пользу более доходных тарифов или же за счет управления комиссионными вознаграждениями.

Эксперты отмечают, что субсидированные программы остаются выгодными для банков также благодаря уменьшению рисков вследствие снижения долговой нагрузки клиента от пониженной процентной ставки.

Кроме того, банк получает единовременный фиксированный доход от автопроизводителя при выдаче кредита, тогда как расходы по низкой ставке распределяются равными долями на протяжении всего срока кредитования, добавляет господин Якубчик.

При этом на перспективы рынка автокредитования его участники смотрят с осторожным оптимизмом. В ОТП-банке прогнозируют рост авторынка на 8,3% в год при росте автокредитования на 1,8% из-за макропруденциальных лимитов (МПЛ) ЦБ. Однако влияние этого регулирования частично будет компенсировано потенциальным снижением ключевой ставки, считают там. По мнению руководителя дирекции развития автокредитования банка «Уралсиб» Евгения Талалаева, МПЛ существенно не повлиял на объемы выдач, так как банки уже давно отслеживают долю более рисковых кредитов в своем портфеле. В первом квартале 2025 года структура выдач уже не превышала МПЛ, которые установлены ЦБ с 1 июля 2025 года (в целом по рынку при показателе долговой нагрузки (ПДН) 50–80% — 17%, при ПДН 80%+ — 3%), отмечает начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин. Вместе с тем, по мнению директора департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталия Костюкевича, для клиентов с долговой нагрузкой менее 50% доступность кредитов повысится, так как конкуренция за таких клиентов вырастет.

Елена Ванюшина