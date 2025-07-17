Минпромторг предложил маркировать замороженные мясные изделия и полуфабрикаты

Минпромторг России предложил в качестве эксперимента ввести маркировку на мясные замороженные продукты и полуфабрикаты. Эксперимент планируют провести с 1 августа 2025 года по 28 февраля 2026 года для мясных продуктов. Полуфабрикаты начнут маркировать с 1 октября 2025 года по 31 августа 2026 года. Документ опубликовали на сайте проектов нормативный правовых актов.

«В рамках экспериментов будут отработаны и протестированы технологии нанесения средств идентификации, взаимодействия участников оборота с информационной системой маркировки, а также иные вопросы, касающиеся организации маркировки средствами идентификации, предусмотренные в проекте постановления», — сообщили в Минпромторге. Все участники товарооборота будут участвовать в эксперименте добровольно.

Государственная система маркировки «Честный знак» внедряется в России с 2019 года для противодействия нелегальному обороту товаров. По данным на конец апреля, она охватывает около 27 товарных групп, еще в 13 работает экспериментально. По словам замглавы Минпромторга Екатерины Приезжевой, к апрелю 2025 года маркировка принесла в бюджет страны около 1,2 трлн руб.