Спрос на Rolls-Royce в России вырос в полтора раза за первое полугодие

Российский рынок новых люксовых автомобилей в первом полугодии 2025 года вырос на 19%. С января по июнь россияне приобрели 320 новых автомобилей класса luxury, подсчитал «Автостат». Лидером сегмента стала марка Rolls-Royce с 100 проданными автомобилями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Продажи автомобиля этой марки прибавили 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем реализации Rolls-Royce составил 31% всех продаж в премиальном сегменте.

На втором месте оказался Bentley с 90 проданными машинами (+4%), следом идут Lamborghini (72 шт., -5%), Ferrari (43 шт., +115%), Aston Martin (11 шт., +83%) и Maserati (4 шт., -75%). Самой популярной моделью стала Rolls-Royce Cullinan — ее выбрал 71 покупатель. Также популярен кроссовер Rolls-Royce Spectre (18 автомобилей). Bentley Bentayga и Bentley Continental GT реализованы по 42 и 41 автомобилю каждый.

На вторичном рынке в мае, по данным «Автостата», продали 234 люксовых авто. Это почти на 30% больше, чем год назад, но на 7,5% меньше, чем в апреле. Среди подержанных авто самым востребованным стал Bentley — на эту марку пришлось 32,5% сделок (76 шт.).

Подробности читайте в материале «Ъ» «Роскошь полным ходом».