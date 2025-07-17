«Росгосстрах» увеличил чистую прибыль на 4%

По итогам первого полугодия 2025 года чистая прибыль «Росгосстраха» (РГС) достигла 5,4 млрд руб., что на 4% превысило показатель прошлого года. Активы компании составили 128,8 млрд руб., собственный капитал — 69,6 млрд руб.

При этом объем собранных страховых премий за полугодие составил 47,8 млрд руб., на 8% превысив результат аналогичного периода прошлого года. «Наилучшие результаты "Росгосстрах" традиционно показал в классическом страховании строений и имущества физических и юридических лиц, моторных, а также личных видах страхования (включая страхование от критических заболеваний)»,— указывает компания. При этом выплаты по договорам страхования и перестрахования составили 23,7 млрд руб., увеличившись на 21,5%.

«Росгосстрах» стал частью группы ВТБ в рамках сделки по покупке активов «ФК Открытие» в конце 2022 года. В апреле председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что банк нашел двух претендентов на покупку «Росгосстраха». Среди наиболее вероятных покупателей эксперты указали группу «Регион» и «Балтийский лизинг».

Юлия Пославская