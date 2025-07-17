Петербургская компания попробует обанкротить воронежское КБХА из-за 11 млн долга

Петербургское ООО производственное предприятие «Метмаш» сообщило о намерении обратиться в арбитражный суд Воронежской области с заявлением о признании несостоятельным АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, интегрировано в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмоса»). Причиной указывается непогашенная задолженность в 11 млн руб., установленная вступившим в силу решением суда. Информация об этом появилась на «Федресурсе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сентябре 2024 года «Метмаш» обратился в арбитражный суд Воронежской области с иском о взыскании с КБХА задолженности в размере 10,7 млн руб., а также процентов. Согласно материалам дела, она образовалась по договору поставки продукции петербуржцев в Воронеж. В январе суд вынес решение в пользу истца. В КБХА комментировать ситуацию отказались, отметив, что на данный момент не комментируют судебные дела.

По данным Rusprofile ООО ПП «Метмаш» зарегистрировано в 2018 году в Санкт-Петербурге. Основной вид деятельности — оптовая неспециализированная торговля. Уставный капитал — 500 тыс. руб. Единственный владелец — директор Михаил Закиров. Выручка в 2024 году составила 8,9 млн руб., чистая прибыль — 49 тыс. руб.

В феврале АО «Русполимет», специализирующееся на производстве чугуна, обратилось в арбитражный суд Воронежской области с иском к КБХА. 20 июня суд принял решение удовлетворить требования в полном объеме, обязав КБХА выплатить 127 млн руб.

В начале июня воронежское ООО «ЭСК "Энергостандарт"» направило два иска в арбитражный суд региона к КБХА. В первом случае сумма требований в иске составляет 211,3 млн руб., во втором — 94,5 млн руб. Оба заявления еще рассматриваются, ближайшие заседания назначены на 12 августа и 29 июля соответственно.

Ульяна Ларионова