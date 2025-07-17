Мэрия Уфы выделит 85 млн рублей на развитие малого и среднего бизнеса и туризма
Администрация Уфы представила проект муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма». Документ опубликован на городском портале общественных обсуждений.
Программа рассчитана на 2026-2031 годы. Ее финансирование составит 84,9 млн руб., 84 млн руб. из которых выделит городской бюджет, а остальное — внебюджетные источники.
Благодаря программе городские власти хотят обеспечить благоприятные условия для малого и среднего бизнеса и сформировать «современную конкурентоспособную туристскую сферу».
Исполнение программы будет оцениваться по достижению таких индикаторов, как, например, количество самозанятых и субъектов малого и среднего бизнеса, число участников экскурсионных программ, объем презентационной продукции, количество конкурсантов, претендующих на получение субсидий.
За реализацию программы будет отвечать управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей.
Общественные обсуждения продлятся до 28 июля.