Мэрия Уфы выделит 85 млн рублей на развитие малого и среднего бизнеса и туризма

Администрация Уфы представила проект муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма». Документ опубликован на городском портале общественных обсуждений.

Программа рассчитана на 2026-2031 годы. Ее финансирование составит 84,9 млн руб., 84 млн руб. из которых выделит городской бюджет, а остальное — внебюджетные источники.

Благодаря программе городские власти хотят обеспечить благоприятные условия для малого и среднего бизнеса и сформировать «современную конкурентоспособную туристскую сферу».

Исполнение программы будет оцениваться по достижению таких индикаторов, как, например, количество самозанятых и субъектов малого и среднего бизнеса, число участников экскурсионных программ, объем презентационной продукции, количество конкурсантов, претендующих на получение субсидий.

За реализацию программы будет отвечать управление потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей.

Общественные обсуждения продлятся до 28 июля.

Идэль Гумеров