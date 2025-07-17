В липецком Ельце продают здание на федеральном участке земли

Финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом. РФ» выставил на аукцион имущественный комплекс на улице Ленина в Ельце Липецкой области. Начальная цена лота составляет 7,4 млн руб. Это следует из документации торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставленное на продажу здание в Ельце

Фото: «Дом. РФ» Выставленное на продажу здание в Ельце

Фото: «Дом. РФ»

В состав лота входит одноэтажное здание с подвалом общей площадью 676,6 кв. м. Оно расположено на участке на 2,6 тыс. кв. м в федеральной собственности, который предоставят в аренду покупателю. По словам продавца, они находятся в окружении жилой и административной застройки, в пешей доступности площадь Ленина, несколько парков.

Размер задатка составляет 743 тыс. руб., шаг аукциона — 75 тыс. руб. Подавать заявки на участие в торгах можно до 1 сентября, итоги планируется подвести 5 сентября.

Накануне стало известно, что предприниматель из Мордовии выкупил имущественный комплекс в Липецке за 12,8 млн руб.

Алина Морозова