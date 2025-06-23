Подросток попал в больницу, угодив под колеса электрички на ж/д станции Ржевка

Сотрудники транспортной полиции в Петербурге проводят проверку по факту травмирования подростка на ж/д станции Ржевка. Информация об инциденте на 7-м километре восьмого пикета поступила в дежурную часть в минувшие выходные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Транспортная полиция СЗФО Фото: Транспортная полиция СЗФО

Как сообщили в ведомстве, было установлено, что электропоезд сообщением «Мельничный Ручей — Санкт-Петербург-Финляндский» сбил 15-летнего молодого человека, который на момент приближения пассажирского состава шел в наушниках вдоль железнодорожного полотна.

Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Пострадавшего госпитализировали в одну из больниц Петербурга. Все обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в управлении транспортной полиции по Северо-Западу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетнего 2013 года рождения возле ж/д станции Лаврики во Всеволожском районе Ленобласти.

Андрей Цедрик