Кремль отрицает планы создания госоргана для отключений интернета в регионах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что не слышал ничего о создании единого государственного органа для координации отключений мобильного интернета в регионах.

Журналисты спросили господина Пескова о причинах частого отключения мобильного интернета в регионах, находящихся далеко от границы с Украиной. Пресс-секретарь объяснил эту меру обеспечением безопасности граждан. «Угроза существует, угроза очевидна»,— сказал Дмитрий Песков.

После представителю президента задали вопрос о разработке механизма для координации данных отключений. «Мне неизвестно о таких планах, но... у нас и так есть механизм»,— сказал господин Песков. По его словам, за это отвечают «антитеррористический комитет и специальные ведомства, поэтому работающая система сейчас имеется».

Ранее работу интернета начали ограничивать в регионах, удаленных от линии соприкосновения. Местные чиновники объясняли эту меру противодействием атакам украинских беспилотников. Из-за ограничений власти регионов начали запускать специальные точки с бесплатным вайфаем.