В Воронеже увеличили стоимость проезда в общественном транспорте до 40 рублей

Министерство тарифного регулирования Воронежской области утвердило итоговые тарифы на проезд в общественном транспорте, сообщили в ведомстве. Его стоимость составит от 25 руб. до 40 руб. в зависимости от формы оплаты и маршрута.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Стоимость проезда в Воронеже будет равняться 37 руб. при безналичном расчете и 40 руб. наличными (ранее 31 и 33 руб.), для межмуниципального транспорта — 25 руб. и 27 руб. соответственно . Стоимость одного километра межмуниципальных перевозок увеличится до 3,4 руб.

В Воронеже стоимость проезда изменится 21 июля, а в области — 11 августа.

Заявки на повышение тарифов поступили в минтарифов в апреле 2025 года от администрации Воронежа и регионального министерства промышленности и транспорта. Основным фактором подорожания в областном правительстве называли стоимость горюче-смазочных материалов, которые с момента прошлого повышения выросли в цене на 40%. Другие причины — рост стоимости запчастей, необходимость проиндексировать зарплату водителей и обслуживающего персонала, а также повысить качество обслуживания пассажиров.

О том, как воронежские перевозчики добивались пересмотра тарифа в 2022-м,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова