«Дети в детском саду теперь знают мое имя!»

В возрасте 87 лет из-за длительных проблем с сердцем ушла из жизни одна из самых успешных певиц XX века Конни Фрэнсис. Суммарный тираж проданных ею пластинок составляет 200 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американская певица Конни Фрэнсис

Фото: Silver Screen Collection / Getty Images Американская певица Конни Фрэнсис

Фото: Silver Screen Collection / Getty Images

Конни Фрэнсис, урожденная Кончетта Роза Мария Франконеро, родилась в итало-американской семье 12 декабря 1937 года. Ее детство прошло в Бруклине и в Ньюарке, она свободно говорила на английском, итальянском и идише, а музыка была неотъемлемой частью ее воспитания. Отец, Джордж Франконеро, помог ей освоить аккордеон, а затем стал всячески продвигать ее на разнообразные музыкальные конкурсы.

Первым ее появлением на мейнстримном радио и ТВ стало выступление на CBS. В 1950 году она поднялась на сцену «Шоу талантов Артура Годфри», причем ведущий дал ей два важных совета: взять более комфортный для англоязычной публики псевдоним и бросить аккордеон, который и самой юной певице порядком надоел. Франконеро-старший смог организовать для нее несколько студийных сессий. Она выпустила несколько синглов в рамках контракта с MGM Records, принимала участие в записи саундтреков к фильмам, но только сингл «The Majesty of Love», выпущенный в 1957 году в дуэте с кантри-певцом Марвином Рейнуотером, принес первый успех — пластинка продалась миллионным тиражом.

А первый ее сольный сингл, обернувшийся большим успехом, назывался «Who`s Sorry Now?» — это была переработка песни 1923 года. Сингл сразу после выхода прыгнул на четвертое место в горячей сотне Billboard. Оказалось, что классические стандарты в эпоху рок-н-ролла вполне могут конкурировать с модными певцами.

В период с 1957 по 1962 год Конни Фрэнсис успешно чередовала рок-н-ролльные хиты с более традиционными балладами и неизменно демонстрировала серьезные показатели в чартах. В 1960-м легкий эстрадный номер «Everybody`s Somebody`s Fool» сделал ее первой женщиной, попавшей на вершину главного американского чарта. Фрэнсис перевела песню на немецкий язык и немедленно возглавила немецкий хит-парад. К тому времени она уже записала целый альбом собственных любимых песен на итальянском, а впоследствии, с 1960 по 1964 год, выпустила целый ряд разноязычных пластинок, нацеленных на национальные рынки — немецкий, ирландский, японский и др. Она была первой эстрадной звездой, которая целенаправленно осваивала аудиторию разных стран, что впоследствии делали все самые крупные игроки музыкального рынка. Ее записи издавала даже фирма «Мелодия».

В одном из интервью певица рассказала, что однажды получила письмо от своей юной поклонницы из Одессы и специально для нее записала шесть песен на русском языке.

Правда, запись Конни Фрэнсис с русскоязычными вокальными дорожками до девочки так и не дошла и нигде не сохранилась.

Джордж Франконеро настаивал на том, чтобы его дочь сместила фокус на взрослую публику. Однако вышедший в 1960 году фильм «Там, где парни» с одноименной песней не только стал ее кинематографическим дебютом, но и закрепил ее успех именно что среди молодежи, преимущественно среди молодых американок.

1960-е стали эпохой триумфа Конни Фрэнсис. А в 1974 году она пережила самый страшный шок в своей жизни. Она была жестоко изнасилована и едва не убита во время нападения в мотеле в пригороде Нью-Йорка. Виновного так и не нашли.

После многолетней тяжелой депрессии она вернулась на сцену, но в 1981 году киллером был застрелен ее брат Джордж Франконеро-мл., который был адвокатом, давал показания против мафии и отказался от программы защиты свидетелей. И вновь Конни Фрэнсис надолго ушла в тень. После попытки вернуться к выступлениям она опять поставила карьеру на паузу и фактически не выходила из психиатрических клиник, а в 1984-м совершила попытку самоубийства. Всю цепочку душевных травм врачи связывали с перенесенным ею в 1974 году нападением.

В 1989 году карьера Фрэнсис все-таки вернулась наконец в нормальное русло. Она продолжала записывать альбомы на разных языках, а также выпустила несколько автобиографий.

Только в 2018 году певица официально ушла на пенсию.

А в нынешнем году ее песня «Pretty Little Baby» неожиданно стала хитом. Первая женщина, возглавившая чарт Billboard, на финише своей яркой жизни стала звездой TikTok. Конни Фрэнсис узнала об этом перед очередной госпитализацией по поводу кардиологических проблем и призналась, что уже давно забыла эту песню, так как в число ее шлягеров она не входила. С точки зрения Фрэнсис, секрет успеха песни в ее настроении: «"Pretty Little Baby" такая невинная и чистая, и это в наше время, когда все находится в таком хаосе!» Песня, записанная в 1962 году, как обычно, сразу на нескольких языках, набрала 10 млрд прослушиваний и возглавила сразу несколько чартов TikTok. Для певицы это была мечта, ставшая явью: «Подумать только, дети в детском саду теперь знают мое имя и мою музыку!»

Игорь Гаврилов