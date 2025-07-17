ЕС в мае нарастил импорт нефти из России до трехмесячного максимума

Евросоюз увеличил закупки российской нефти в мае на 5,5% — до €407,4 млн. Импорт сырья в страны ЕС достиг максимума с февраля этого года, свидетельствуют данные Евростата, с которыми ознакомилось «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Словакия купила у России нефть на €205,9 млн, что на 5,8% меньше апрельских показателей. Просадку компенсировала Венгрия, увеличив импорт на 22% — до €201,5 млн. Всего с января по май Евросоюз отдал за российские нефтяные поставки €2,3 млрд. За аналогичный период прошлого года ЕС заплатили €2,9 млрд.

Евросоюз разрабатывает план по полному отказу от российских энергоносителей. В частности, в 18-й пакет санкций ЕС намерен включить пункт о предельной цене на экспорт российской нефти. Ее могут установить на уровне 15% от рыночной, рассчитанной по среднему значению за три месяца. Как пишет Bloomberg, потолок цен может быть снижен примерно до $50 за баррель с нынешних $60 за баррель.