Евросоюз обсуждает предложение снизить потолок цен на российскую нефть

Евросоюз рассматривает предложение о снижении пороговой цены на российскую нефть, которая сейчас составляет $60, и о ее регулярном пересмотре каждые три месяца в зависимости от рыночных цен. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, план предусматривает, что ценовой потолок будет на 15% ниже рыночной цены, рассчитанной как среднее за десять недель. Таким образом, потолок мог бы быть снижен сейчас до примерно $50 за баррель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как пишет Bloomberg, одним из препятствий для принятия этого предложения стала позиция Греции, Мальты и Кипра, однако они, по данным источников, открыты для обсуждения этой идеи. Упомянутые страны пока неохотно поддерживали снижение порога без согласия стран G7, включая США. По словам источников агентства, поддержка Трампа будет иметь большое значение.

Предложение о снижении потолка цен на российскую нефть является частью 18-го пакета санкций, принятию которого в настоящее время противится Словакия. Братислава добивается уступок по плану ЕС по поэтапному отказу от российского газа. Еврокомиссия готова предоставить Словакии определенные гарантии, если она снимет вето, сообщил один из источников. Источники Bloomberg предупредили, что окончательное решение еще не принято и санкции ЕС требуют поддержки всех государств-членов.

Алена Миклашевская