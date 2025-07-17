В Чите ввели режим ЧС из-за подтопления городской территории

Власти Забайкалья ввели режим ЧС регионального характера на территории города Читы в связи с подтоплениями. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, соответствующее постановление подписано губернатором Александром Осиповым. Масштаб бедствия не уточняется, известно лишь, что вода залила приусадебные участки в нескольких СНТ и ДНТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Со ссылкой на информацию мэра Читы Инну Щеглову также сообщается, что создано десять оценочных комиссий для обхода пострадавших территорий. 15 июля они обследовали 18 домовладений, 16 июля — еще 20, их работа продолжается.

Аналогичный режим ЧС действует также в границах Дульдургинского, Карымского, Тунгокоченского и Читинского округов Забайкалья, где в начале июля из-за обильных дождей наблюдались паводки.

Влад Никифоров, Иркутск