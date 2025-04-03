«Мираторгу» пришлось забить 18% скота в Брянской области из-за обстрелов ВСУ

«Мираторг» сообщил, что за последние два года поголовье скота компании сократилось на 18%. Это связано с вынужденным массовым убоем в принадлежащей агрохолдингу «Брянской мясной компании» из-за регулярных обстрелов ВСУ, говорится в сообщении компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Мираторг» уточнил, что в 2025 году ожидается снижение на 20% производства говядины специализированной мясной породы. Для восстановления производственной программы проекта мясного скотоводства потребуется от трех до пяти лет. В настоящий момент экономические предпосылки для восстановления производства отсутствуют, сказано в пресс-релизе (есть в распоряжении «Ъ»).

«Объем производства составил 202 тыс. тонн, в том числе за счет вынужденного убоя основного стада ферм на приграничных территориях из-за действий ВСУ (выбраковка животных выросла на 55% по отношению к 2023 году). В связи с текущей обстановкой в приграничных районах Брянской области для сохранения жизни и здоровья персонала в 2024 году приостановлена хозяйственная деятельность на пяти фермах КРС»,— сказано в сообщении агрохолдинга.

В июле 2024 года в Белгородской области при атаке ВСУ был ранен охранник сельхозпредприятия. На предприятии «Парижская коммуна», занимающемся разведением крупного рогатого скота, была повреждена газовая труба.