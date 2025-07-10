Аренда жилья в Курортном районе подорожала на 43% за квартал

По итогам II квартала ставка аренды жилья в Курортном районе Санкт-Петербурга выросла на 42,8% по отношению к предыдущим трем месяцам, в среднем съем квартиры обойдется в 86,2 тыс. рублей в месяц. Изменения на рынке зафиксировали аналитики классифайда «Витрина недвижимости Restate».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

При этом самая высокая средняя ставка аренды установлена в Петроградском районе — 174,7 тыс. рублей в месяц. Колпинский район самый доступный, там показатель установлен на уровне 28 тыс. рублей в месяц. За второй квартал почти во всех районах Петербурга выросли ставки аренды. Аналитики связывают изменения с сезонным фактором, с выходом на рынок новых лотов с более высокими ставками.

На втором месте по приросту средней ставки аренды жилья после Курортного района находится Выборгский (+23,2%, 55 тыс. рублей в месяц). Далее идет Московский район (+17,2%, 61,3 тыс. рублей). В пятерку также вошли Адмиралтейский (+14,2%), Петродворцовый (+13,7%) и Красногвардейский (+13,6%) районы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что спрос на аренду загородных домов в Ленобласти вырос в июне более чем в два раза.

Татьяна Титаева