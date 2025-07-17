В Госдуме назвали число россиян, вовлеченных в программу долгосрочных сбережений

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью «Ъ» оценил итоги первых полутора лет работы программы долгосрочных сбережений (ПДС). По его словам, она «идет неплохо», и утвержденный Минфином и Центробанком (ЦБ) план пока выполняется. Сумма привлеченных ресурсов к началу июня превышала 365 млрд руб., число вовлеченных в процесс граждан — 5 млн.

Он уточнил, что сейчас власти прорабатывают новые стимулы для привлечения дополнительных средств в данную программу. В частности, есть законопроект о создании налоговых стимулов для участия бизнеса в софинансировании взносов в ПДС своих сотрудников за счет исключения таких отчислений из налогооблагаемой прибыли. «Надеюсь, что данная система начнет работать уже с начала следующего года»,— добавил депутат.

ПДС действует с 1 января 2024 года. Участники программы могут получать ежегодный налоговый вычет на внесенные средства в размере до 52 тыс. руб. и софинансирование со стороны государства в размере до 36 тыс. руб. в год. Также они могут перевести в ПДС накопительную часть пенсии, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования. Депутат Аксаков уточнил, что сейчас обсуждается идея автоматического перевода в ПДС накопительной пенсии «молчунов».

Подробности — в интервью Анатолия Аксакова «Ъ».