Президент поручил в 2026 году завершить реконструкцию аэропорта в Магнитогорске

Президент России Владимир Путин во время визита в Магнитогорск поручил министру транспорта РФ Андрею Никитину тщательно проанализировать ситуацию по строительству аэропорта в городе и представить доклад в течение недели. Глава государства рассчитывает, что объект появится в 2026 году, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Вопрос о строительстве подняли сотрудники ММК. Они отметили, что нынешний аэропорт имеет небольшие размеры, а городу необходим современный объект. Владимир Путин подчеркнул, что подрядчик, занимавшийся его возведением, сорвал контракт. Сейчас на достройку всех необходимых компонентов полосы и прилегающей территории нужно 2,6 млрд руб. Средства уже заложены в федеральном бюджете, отметил президент. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заверил, что работы закончат в следующем году.

Виталина Ярховска