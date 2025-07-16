Неонацистская группировка The Base призналась в убийстве полковника СБУ Воронича

Украинское крыло ультраправой террористической организации The Base взяло на себя ответственность за убийство подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича, пишет The Guardian. По данным издания, основатель группировки американец Ринальдо Наццаро якобы связан с Кремлем и сейчас проживает в Санкт-Петербурге.

«Расстрел полковника СБУ — это не конец, а только начало. Мы продолжим борьбу, пока справедливость не восторжествует», — передает издание слова из поста группировки в Telegram-канале. По данным источников The Guardian в сфере борьбы с терроризмом, организация «теперь либо одобряет убийства на территории Украины, либо активно заказывает их, либо совершают и то и другое».

Созданная в США организация в течение нескольких месяцев набирала добровольцев и наемников для убийств высокопоставленных украинских чиновников и атак на важные объекты инфраструктуры, сообщает издание.

10 июля в Киеве застрелили господина Воронича, который был причастен к ряду диверсий на территории России. Он занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра специальных операций СБУ.