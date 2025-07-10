В Киеве мог быть убит «ответственный за диверсии в России» полковник СБУ Воронич
В Киеве произошла стрельба, погиб мужчина. По предварительным данным, жертвой мог быть полковник Службы безопасности Украины, которого источники называют ответственным за диверсионную деятельность на территории России.
Иван Воронич
Фото: Telegram канал Опирация Z: Вренкоры Русской Весны
О стрельбе в Голосеевском районе города сообщила киевская полиция. Правоохранители подтвердили, что на месте происшествия было найдено тело мужчины. При этом данные о личности погибшего не приводились. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в Telegram-канале заявил, что убит полковник СБУ Иван Воронич.
Telegram-канал Shot утверждает, что Иван Воронич «ответственен за ряд диверсий на территории РФ». Канал пишет, что он занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра специальных операций СБУ. Версию о возможной причастности полковника к диверсионной деятельности опосредованно подтвердил экс-сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Роман Червинский. В соцсети он заявил, что полковник участвовал в создании в СБУ «направления, которое сейчас создает много проблем» в России.
Официально украинские власти пока не комментировали данные о личности погибшего.