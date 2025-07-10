В Киеве мог быть убит «ответственный за диверсии в России» полковник СБУ Воронич

В Киеве произошла стрельба, погиб мужчина. По предварительным данным, жертвой мог быть полковник Службы безопасности Украины, которого источники называют ответственным за диверсионную деятельность на территории России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Воронич

Фото: Telegram канал Опирация Z: Вренкоры Русской Весны Иван Воронич

Фото: Telegram канал Опирация Z: Вренкоры Русской Весны

О стрельбе в Голосеевском районе города сообщила киевская полиция. Правоохранители подтвердили, что на месте происшествия было найдено тело мужчины. При этом данные о личности погибшего не приводились. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в Telegram-канале заявил, что убит полковник СБУ Иван Воронич.

Telegram-канал Shot утверждает, что Иван Воронич «ответственен за ряд диверсий на территории РФ». Канал пишет, что он занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра специальных операций СБУ. Версию о возможной причастности полковника к диверсионной деятельности опосредованно подтвердил экс-сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Роман Червинский. В соцсети он заявил, что полковник участвовал в создании в СБУ «направления, которое сейчас создает много проблем» в России.

Официально украинские власти пока не комментировали данные о личности погибшего.