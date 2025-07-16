Bloomberg: шесть стран ЕС поддержали инициативу Франции по пошлинам на товары США

Более шести стран Евросоюза поддержали инициативу Франции по применению торгового инструмента против США, если Вашингтон введет 30-процентные пошлины на товары из ЕС после 1 августа, сообщает агентство Bloomberg.

Члены ЕС все чаще требуют активировать этот инструмент, если стороны не достигнут соглашения к указанной дате и президент США Дональд Трамп решит ввести пошлины.

Более полудюжины европейских столиц поддерживают инициативу Франции, хотя некоторые государства-члены выражают осторожность, а другие пока не высказали свою позицию, отмечает агентство.

Вопрос обсуждался 14 июля на встрече министров торговли ЕС. Еврокомиссар Майкл Макграт выразил надежду на достижение соглашения с США до 1 августа, что могло бы предотвратить введение пошлин.