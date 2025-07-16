Борщевик вырубают еще одним законом

Госдума приняла закон, регламентирующий защиту земельных участков от «инвазивных», или чужеродных, растений, прежде всего борщевика Сосновского. Владельцы участков обязаны будут вырубать такие растения. Их перечень установят местные власти, уничтожать растения разрешается любыми не запрещенными законом способами, включая использование насекомых-энтомофагов. В Подмосковье, Ярославской области и других регионах много лет действуют свои законы, грозящие крупными штрафами за заросли борщевика. Между тем в Россельхознадзоре планируют победить борщевик в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заросли борщевика часто можно увидеть вдоль российских дорог

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Заросли борщевика часто можно увидеть вдоль российских дорог

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Проект поправок к Земельному кодексу РФ, закон «Об охране окружающей среды» и некоторые другие были внесены в Госдуму в 2023 году группой из 17 депутатов «Единой России» (включая зампреда парламентского комитета по экономической политике Артема Кирьянова).

В документе говорится, что владельцы земельных участков и обладатели публичных сервитутов на них (например, прокладчики инженерных коммуникаций) обязаны «защищать земли от распространения инвазивных (чужеродных) растений» и уничтожать их.

Под ними подразумеваются «жизнеспособные растения любых видов, сортов или биологических типов, которые обитают за пределами естественного ареала», а их распространение грозит здоровью граждан или наносит вред «отдельным отраслям экономики».

По словам главы думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова (КПРФ), новацией закона выступает то, что «бездействие теперь фигурирует среди оснований для пересмотра сервитута». Заповедники и национальные парки, по его словам, будут руководствоваться перечнем действий по борьбе с инвазивными растениями, который утвердит Минприроды РФ.

«Это позволит реагировать без долгих согласований, что критично, когда за один сезон агрессивный сорняк может вытеснить аборигенную местную флору»,— разъяснил депутат. Перечень инвазивных растений установят региональные власти. В пояснительной записке к документу подчеркивается, что речь прежде всего идет о борщевике Сосновского.

Борщевик — сорное растение семейства зонтичных. В середине ХХ века один из его видов, борщевик Сосновского, выращивали как силосное растение. Молоко, полученное от коров, поедавших его, имело горький привкус, а мясо — специфический запах. Сорняк перестали культивировать в 1980-х годах, но к этому времени он распространился в России. Ядовит: содержит вещества, вызывающие фотохимические ожоги кожи.

В сопроводительных документах к поправкам напоминается, что один побег борщевика дает до 20 тыс. семян, а попадание на кожу человека приводит к острым дерматитам. «Повсеместная борьба с борщевиком Сосновского необходима также для обеспечения комфортной жизни людей»,— говорится в пояснительной записке. Текст поправок разрешает уничтожать инвазивные растения любыми не запрещенными законом способами, в том числе с использованием насекомых-энтомофагов. Госдума приняла 16 июля закон в третьем чтении единогласно.

В некоторых регионах несколько лет действуют свои нормативные акты для борьбы с борщевиком.

Так, в Подмосковье с 2018 года местным законом правообладателям на земельные участки предписывается бороться с борщевиком механическим, химическим или агротехническим способами. «Непроведение мероприятий по удалению борщевика» грозит гражданам штрафами до 5 тыс. руб., юрлицам — до 1 млн руб. В Ярославской области соответствующие штрафы были установлены местным законом в 2021 году и в июле 2025 года повышены (со 100–130 тыс. руб. до 300–400 тыс. руб.). Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил в июле 2025 года Госдуме подумать над тем, чтобы изымать зарастающие борщевиком участки сельхозназначения в упрощенном порядке.

В пояснительной записке к поправкам констатируется: несмотря на то что в некоторых субъектах федерации активно борются с распространением борщевика за свой счет, «мероприятия не привели к снижению его распространения». В свою очередь, в Россельхознадзоре рассчитывают победить это растение в 2025 году. По словам главы ведомства Сергея Данкверта, для этого планируется использовать новый пестицид собственной разработки «на натуральных основах грибов».

Александр Воронов