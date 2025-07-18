Спасти по почте

15 июля в Москве впервые встретились донор костного мозга, чемпионка России по художественной гимнастике Светлана Попова и ее реципиент, 13-летний Сережа Коптяев. Светлана вступила в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ) дистанционно — с помощью совместного проекта регистра и Почты России. Проекту исполнилось четыре года. Благодаря ему уже 30 пациентов получили шанс на жизнь.

Светлана приехала на встречу из Сочи, где живет и работает тренером. Сережа с мамой — из Архангельска. Два года назад Светлана поделилась своими клетками костного мозга, чтобы спасти тяжелобольного пациента. Им оказался Сережа.

У мальчика в одиннадцать лет диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Химиотерапия не помогла, врачи назначили Сереже пересадку костного мозга — это был единственный шанс побороть болезнь. Среди родных совместимого донора не оказалось. Зато подходящего неродственного донора быстро нашли в Национальном регистре.

— Я сдала костный мозг из тазовых костей. Обследование, сама процедура, наблюдение после донации — все это заняло три дня, хотелось скорее вернуться домой к детям, дочери и сыну,— рассказывает Светлана.— Потом я обращалась в регистр, чтобы через лечащих врачей узнать о состоянии моего реципиента,— спустя месяц, три месяца, полгода, год. Была уверена, что мы встретимся!

Сережа, стеснительный, домашний мальчик, тихо произносит, что тоже ждал встречи. Света по-южному тепло его обнимает. Донор и реципиент могут познакомиться только через два года после трансплантации — такое правило. Эта встреча стала возможна благодаря тому, что три года назад Светлана вступила в регистр по почте. По ее словам, она «и не представляла, что это будет так просто и удобно».

Летом 2021 года Национальный РДКМ и Почта России запустили проект, с помощью которого стать потенциальным донором может житель любого региона — даже самого удаленного уголка страны. Для этого достаточно оставить заявку на сайте rdkm.ru и получить на почте набор для вступления в регистр. В наборе — анкета, инструкция и специальные ватные палочки, похожие на те, что продаются в любой аптеке, только побольше. С их помощью нужно взять у себя мазок с внутренней стороны щек и вместе с заполненной анкетой отправить в конверте в лабораторию. Что важно: это бесплатно для добровольцев.

— Для Почты России этот проект не только демонстрация возможностей национального почтового оператора, это отражение самой сути почты — объединять людей через расстояния и помогать им,— отмечает директор по внешним коммуникациям Почты России Екатерина Куманина.

За четыре года набор для вступления в Национальный РДКМ заказали 30 тыс. человек из 87 регионов — из больших городов и маленьких сел, Центральной России и Дальнего Востока. И главное, уже 30 человек, вступивших в регистр по почте, стали реальными донорами, поделившись своими кроветворными клетками с тяжелобольными детьми и взрослыми.

— Россия — многонациональная страна. Для представителей малых народов Севера, Кавказа, Сибири найти донора за рубежом практически невозможно,— объясняет генеральный директор Национального РДКМ Анна Андрюшкина.— Благодаря сотрудничеству с Почтой России мы смогли включать в регистр доноров по всей стране. Это не просто расширение базы, это создание генетической карты России.

Весь сюжет.

Мария Портнягина, специальный корреспондент Русфонда