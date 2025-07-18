Спасти по почте
Как Почта России помогает Национальному РДКМ
15 июля в Москве впервые встретились донор костного мозга, чемпионка России по художественной гимнастике Светлана Попова и ее реципиент, 13-летний Сережа Коптяев. Светлана вступила в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ) дистанционно — с помощью совместного проекта регистра и Почты России. Проекту исполнилось четыре года. Благодаря ему уже 30 пациентов получили шанс на жизнь.
Светлана приехала на встречу из Сочи, где живет и работает тренером. Сережа с мамой — из Архангельска. Два года назад Светлана поделилась своими клетками костного мозга, чтобы спасти тяжелобольного пациента. Им оказался Сережа.
У мальчика в одиннадцать лет диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Химиотерапия не помогла, врачи назначили Сереже пересадку костного мозга — это был единственный шанс побороть болезнь. Среди родных совместимого донора не оказалось. Зато подходящего неродственного донора быстро нашли в Национальном регистре.
— Я сдала костный мозг из тазовых костей. Обследование, сама процедура, наблюдение после донации — все это заняло три дня, хотелось скорее вернуться домой к детям, дочери и сыну,— рассказывает Светлана.— Потом я обращалась в регистр, чтобы через лечащих врачей узнать о состоянии моего реципиента,— спустя месяц, три месяца, полгода, год. Была уверена, что мы встретимся!
Сережа, стеснительный, домашний мальчик, тихо произносит, что тоже ждал встречи. Света по-южному тепло его обнимает. Донор и реципиент могут познакомиться только через два года после трансплантации — такое правило. Эта встреча стала возможна благодаря тому, что три года назад Светлана вступила в регистр по почте. По ее словам, она «и не представляла, что это будет так просто и удобно».
Летом 2021 года Национальный РДКМ и Почта России запустили проект, с помощью которого стать потенциальным донором может житель любого региона — даже самого удаленного уголка страны. Для этого достаточно оставить заявку на сайте rdkm.ru и получить на почте набор для вступления в регистр. В наборе — анкета, инструкция и специальные ватные палочки, похожие на те, что продаются в любой аптеке, только побольше. С их помощью нужно взять у себя мазок с внутренней стороны щек и вместе с заполненной анкетой отправить в конверте в лабораторию. Что важно: это бесплатно для добровольцев.
— Для Почты России этот проект не только демонстрация возможностей национального почтового оператора, это отражение самой сути почты — объединять людей через расстояния и помогать им,— отмечает директор по внешним коммуникациям Почты России Екатерина Куманина.
За четыре года набор для вступления в Национальный РДКМ заказали 30 тыс. человек из 87 регионов — из больших городов и маленьких сел, Центральной России и Дальнего Востока. И главное, уже 30 человек, вступивших в регистр по почте, стали реальными донорами, поделившись своими кроветворными клетками с тяжелобольными детьми и взрослыми.
— Россия — многонациональная страна. Для представителей малых народов Севера, Кавказа, Сибири найти донора за рубежом практически невозможно,— объясняет генеральный директор Национального РДКМ Анна Андрюшкина.— Благодаря сотрудничеству с Почтой России мы смогли включать в регистр доноров по всей стране. Это не просто расширение базы, это создание генетической карты России.
О Русфонде
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в “Ъ”. Проверив письма, мы размещаем их в “Ъ”, на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире телеканала «Россия 1» и радио «Вера», в социальных сетях, а также в 132 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 22,793 млрд руб. В 2025 году (на 17 июля) собрано 898 837 291 руб., помощь получили 1487 детей. Русфонд — лауреат национальной премии «Серебряный лучник» за 2000 год, с сентября 2017 года входит в реестр СО НКО — исполнителей общественно полезных услуг. В июне 2024 года президентский грант завоевал проект Национального РДКМ «Консультационная служба по донорству костного мозга "Ориентир"». В январе 2025 года президентский грант выиграл проект Русфонда «ПроРегистр. Продолжение». В июне 2025-го эндаумент Русфонда выиграл грант Фонда Потанина. Президент Русфонда Лев Амбиндер — лауреат Государственной премии РФ.
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