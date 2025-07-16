Друзы и правительство Сирии вновь договорились о прекращении огня

Один из духовных лидеров друзской общины Сирии, Юсеф Джарбу, сообщил о достижении соглашения с сирийским правительством о прекращении огня в провинции Эс-Сувейда. О перемирии также сообщил источник сирийского агентства SANA в МВД Арабской Республики.

В обращении, которое приводит Reuters, Юсеф Джарбу сообщил, что перемирие вступает в силу немедленно. Источник SANA уточнил, что в административном центре провинции Эс-Сувейда — одноименном городе —развернут контрольно-пропускные пункты.

15 июля власти Сирии ввели войска в южную провинцию Эс-Сувейда, где на протяжении нескольких дней происходили масштабные столкновения между бедуинскими ополченцами и друзскими вооруженными отрядами. Сирийская обсерватория по правам человека сообщила о гибели как минимум 102 человек. Прошлой ночью Минобороны Сирии также сообщало о перемирии, однако оно было нарушено спустя несколько часов. Для защиты друзов Израиль начал атаки по сирийской территории.

Подробнее — в материале «Ъ» «Друзы дружбы».

Лусине Баласян