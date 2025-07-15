Друзы дружбы

Власти Сирии объявили 15 июля о вводе войск в южную провинцию Эс-Сувейда, где на протяжении нескольких дней происходили масштабные столкновения между бедуинскими ополченцами и друзскими вооруженными отрядами. По данным правозащитников, погибли более 100 человек — в большинстве своем друзы. В ситуацию вмешался Израиль. В совместном заявлении от 15 июля премьер-министр и министр обороны еврейского государства Биньямин Нетаньяху и Исраэль Кац сообщили о нанесении ударов по «силам (сирийского.— “Ъ”) режима и оружию, переброшенным в район Эс-Сувейды», чтобы защитить друзскую общину, которая связана «глубоким братским союзом» с израильскими друзами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Karam al-Masri / Reuters Фото: Karam al-Masri / Reuters

Силы переходного правительства Сирии приступили к зачистке провинции Эс-Сувейда во вторник. Как проинформировал глава внутренней безопасности этого района бригадный генерал Ахмед ад-Далати, подразделения полиции и Минобороны были направлены в административную столицу провинции город Эс-Сувейду «для защиты мирных граждан и восстановления стабильности». В городе был объявлен комендантский час, а гражданскому населению приказали оставаться в своих домах до дальнейшего распоряжения центрального правительства.

Южная провинция — место компактного проживания друзов — стала ареной противостояния между друзскими силами самообороны и бедуинскими отрядами 13 июля. Все началось с того, что двумя днями ранее бедуинские ополченцы избили и ограбили мужчину-друза, за которого решили отомстить друзские ополченцы. К понедельнику вооруженные столкновения между двумя общинами охватили многие районы провинции.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, базирующейся в Великобритании мониторинговой организации, за два дня в столкновениях погибли как минимум 102 человека.

Как уточнили в Дамаске, среди жертв есть сирийские военнослужащие. По одной из версий, они попытались встать на защиту бедуинов-суннитов. Впрочем, как утверждает официальный представитель Министерства обороны переходного правительства полковник Хасан Абдул Гани, сирийские силы безопасности ни на чьей стороне не воюют, а пытаются разоружить незаконные вооруженные формирования. «Эти события являются прямым следствием институционального и административного вакуума, который провинция переживает уже несколько месяцев, что привело к хаосу и подрыву безопасности»,— подчеркнул Хасан Абдул Гани.

Еще до падения правительства экс-президента Сирии Башара Асада 8 декабря 2024 года друзы обладали собственными силами самообороны. В их руках достаточно стрелкового оружия, оставшегося со времен конфликта между войсками Башара Асада и радикальными группировками. Несмотря на то что друзские лидеры неоднократно говорили о готовности к сотрудничеству с нынешними властями, они не доверяют переходному правительству, возглавляемому бывшим полевым командиром Ахмедом аш-Шараа.

Причина заключается в том, что действующая сирийская армия укомплектована преимущественно выходцами из радикальных суннитских группировок, замешанных в преследовании друзского населения.

Один из лидеров друзской общины Сирии, Хикмат аль-Хиджри, призвал своих единоверцев сопротивляться военному давлению со стороны Дамаска. Он заявил, что переговоры с переходным правительством Сирии ни к чему не привели. «Сегодня мы либо остаемся сирийцами и отвергаем унижения и оскорбления, либо нас ждут десятилетия унижений и оскорблений»,— заявил господин аль-Хиджри.

В ситуацию вокруг Эс-Сувейды был вынужден вмешаться и соседний Израиль, который после падения режима Башара Асада заявил, что берет под защиту друзскую общину. 14 июля Армия обороны Израиля нанесла удар по сирийской бронетехнике, развернутой в южной провинции. А на следующий день израильские ВВС атаковали формирования правительства Сирии, которые попытались войти в Эс-Сувейду.

В совместном заявлении израильского премьера и министра обороны, вышедшем во вторник, говорится, что целью ударов были «силы режима и оружие, переброшенные в Эс-Сувейду. «Израиль стремится не допустить причинения вреда друзам в Сирии в силу глубокого братского союза с нашими гражданами—друзами в Израиле, а также их семейных и исторических связей с друзами в Сирии. Мы делаем все, чтобы не допустить нанесения им вреда со стороны сирийского режима и обеспечить демилитаризацию района, прилегающего к нашей границе с Сирией»,— говорится в заявлении Биньямина Нетаньяху и Исраэля Каца.

В последние месяцы Израиль и Сирия обсуждают нормализацию двусторонних отношений. По данным канала i24, уже этой осенью на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке израильский премьер и сирийский президент переходного периода могут провести исторические переговоры и подписать соглашение в сфере безопасности. Вероятно, ситуация вокруг друзского меньшинства в Сирии, все еще имеющего основания опасаться за свою судьбу, может сорвать нормализацию отношений между двумя соседними странами.

Нил Кербелов