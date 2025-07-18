Уравнение со всеми известными

Ярослав Катаев живет в Севастополе вместе с родителями и старшими братьями. У мальчика тяжелое и опасное заболевание — острый лимфобластный лейкоз. Болезнь развивается быстро и агрессивно. Ярик прошел несколько блоков химиотерапии, но достичь стойкого улучшения не удалось. Организм плохо откликается на лечение химиопрепаратами. Единственный способ спасти Ярика — провести трансплантацию костного мозга. Но до пересадки нужно закрепить ремиссию. Для этого требуется очень дорогое лекарство, которого нет в больнице. А купить его сами родители Ярика не могут — цена для них просто непосильная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Раньше врачи не разрешали Ярику выходить даже в коридор. А сейчас разрешают, но мальчику это тяжело дается — такая сильная слабость

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Раньше врачи не разрешали Ярику выходить даже в коридор. А сейчас разрешают, но мальчику это тяжело дается — такая сильная слабость

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Ярик любит математику и детективы. Мальчик считает, что у них много общего, ведь детектив — это та же задачка с одним или несколькими неизвестными. И если быть внимательным и хорошенько подумать, можно разгадать любую тайну.

Математика кажется Ярику очень простой, ведь это точная наука, что тут сложного? А вот жизнь — штука очень приблизительная, ее не просчитаешь ни столбиком, ни в строчку. Даже на калькуляторе не просчитаешь.

Прошлым летом у Ярослава были обширные планы. Во-первых, он получил второй юношеский разряд по плаванию и мечтал плавать еще больше, лучше и быстрее. Во-вторых, он решил уйти с домашнего обучения, начать ходить в обычную городскую школу. Ярик умный, поначалу они с мамой подумали, что дома он будет учиться лучше, не отвлекаясь на шалости, неизбежные в школе. Но выяснилось, что только учиться и совсем не шалить — очень грустно. И вот Ярослав уже представлял себе, как пойдет в школу, найдет там себе новых друзей — и да, будет шалить и веселиться с ними на переменах.

Но эти планы рухнули в один день. Неожиданно Ярик почувствовал слабость и тошноту, вскоре на ногах появилась сыпь, в пояснице — сильная боль. Мама вызвала скорую помощь...

В крови мальчика врачи обнаружили раковые клетки. После этого его срочно доставили санавиацией в детскую больницу в Краснодаре. Там поставили диагноз — острый лимфобластный лейкоз, начали химиотерапию. Ярик переносил лечение трудно, с тошнотой и аллергической реакцией на один из препаратов. Удалось достичь ремиссии, но в конце апреля этого года по анализам выявили сверхранний рецидив лейкоза.

— Тогда нас направили на лечение в Петербург. Снова химиотерапия, и снова осложнения: рвота, лихорадка, стоматит. Сыну даже делали переливание крови,— вспоминает мама Ярика Александра.— Врачи сказали, будет нужна пересадка костного мозга. Но прежде чем проводить трансплантацию, необходимо стабилизировать состояние Ярослава. А это сложно, потому что он тяжело реагирует на химиопрепараты, в его организме они работают не очень эффективно.

Для спасения Ярика Катаева не хватает 941 378 рублей Заведующая детским гематологическим отделением Национального медицинского исследовательского центра имени Н. Н. Петрова Юлия Федюкова (Санкт-Петербург): «У мальчика острый лимфобластный лейкоз, организм плохо откликается на лечение химиопрепаратами. В апреле у Ярослава развился сверхранний развернутый рецидив лейкоза. Мы провели блок высокодозной химиотерапии, после которой для достижения и закрепления ремиссии необходим срочный прием противоопухолевого препарата биспонса (инотузумаб озогамицин). В отделении его нет». Стоимость лекарства 2 475 378 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 1,5 млн руб. Телезрители ГТРК «Таврида» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 941 378 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Ярика Катаева, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет папы Ярика — Андрея Ивановича Катаева. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Как всякому хорошему детективу, Ярику нужен план. И он у него есть. План состоит из двух слов: «закрепить ремиссию». Мальчик для этого терпеливо выполняет все назначения врачей. И ему понемногу становится лучше. Раньше врачи не разрешали Ярику выходить даже в коридор, потому что после химиотерапии нужна была полная стерильность. А сейчас разрешают, но мальчику пока это тяжело дается — такая сильная слабость, что никак не получается встать с кровати. К Ярику приходит реабилитолог, который помогает заново учиться стоять и ходить. Почти все остальное время мальчик читает детективы. Правда, это тоже трудно — глаза устают, и голова кружится. Тогда на помощь приходит мама и читает ему вслух.

Сейчас Ярославу кажется, что его жизнь тоже похожа на уравнение. Но необычное: в нем нет неизвестных, но есть очень большие числа. Врачи говорят, что для закрепления ремиссии Ярику необходим препарат биспонса. В больнице его нет, и родителям мальчика нужно купить препарат самим. Вот только стоит это лекарство дорого — больше двух миллионов рублей. Таких денег у них нет. А лекарство нужно срочно.

Но если лекарство купить, то Ярослав сможет дождаться пересадки костного мозга, для него найдут донора, который поделится своими стволовыми клетками, и тогда мальчик сможет выздороветь. И уравнение сойдется. Что будет, если лекарство не купить, Ярик не думает — он верит, что любая задачка имеет решение.

И это действительно так. Просто для одной отдельно взятой семьи Катаевых решить эту задачку не под силу. А все вместе мы обязательно сможем!

Оксана Пашина, Санкт-Петербург