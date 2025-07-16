Володин: введение налога на бездетность — это «не наш путь»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал предложение ввести в России налог на бездетность. По его словам, решать проблемы демографии таким образом — «не наш путь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Было время, когда пытались закреплять в сельской местности через отъем паспортов, было время, когда пытались решать вопрос, связанный с демографией, введением налога на бездетность. Одно и второе не наш путь. Не наш путь»,— сказал господин Володин на заседании Госдумы (цитата по «РИА Новости»).

В мае протоиерей Андрей Ткачев заявил, что государство должно «стигматизировать» мужчин, у которых нет детей. «А ты что ни разу, извиняюсь, я очень извиняюсь, ты что не знаешь женщину, ты что никогда с женщиной не был близок за 40 лет своей жизни? А если у тебя было много, почему ни одну женщину ты не сделал женой своей? Почему никто из них не родил тебе никого? Почему ты не взял за них ответственность? Почему ты не стал отцом и мужем? Ты просто спал с ними и жил как трутень»,— сказал протоиерей на одном из публичных выступлений. Он добавил, что налог на бездетность должен быть небольшим, «символическим».

Заявления протоиерея тогда комментировал зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. В разговоре с «РИА Новости» он заявил, что РПЦ выступает за введение льготного налогообложения для семей с детьми, а не за налоги для бездетных.

Полина Мотызлевская