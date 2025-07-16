Diageo объявила об уходе главы компании Дебры Крю
Крупнейший в мире производитель алкогольных напитков — компания Diageo объявила об уходе своего генерального директора Дебры Крю. Ее обязанности будет временно исполнять нынешний финансовый директор компании Ник Джангиани.
Дебра Крю
Фото: Zuma / TASS
Как отмечается в заявлении, госпожа Крю и Diageo прекратили сотрудничество по взаимному согласию. За время двухлетнего руководства госпожи Крю акции производителя спиртных напитков с июня 2023 года подешевели на 44%.
Diageo столкнулась со снижением спроса на ключевых рынках, а по итогам 2024 финансового года продажи компании пережили первое падение с 2020-го. В мае этого года компания представила антикризисный план по сокращению расходов на $500 млн и продаже части активов к 2028 году.
Diageo основана в 1997 году. Продукция компании реализуется примерно в 180 странах мира, ее штат насчитывает более 30 тыс. человек. В портфеле компании — бренды Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Baileys и другие.