Diageo объявила об уходе главы компании Дебры Крю

Крупнейший в мире производитель алкогольных напитков — компания Diageo объявила об уходе своего генерального директора Дебры Крю. Ее обязанности будет временно исполнять нынешний финансовый директор компании Ник Джангиани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дебра Крю

Фото: Zuma / TASS Дебра Крю

Фото: Zuma / TASS

Как отмечается в заявлении, госпожа Крю и Diageo прекратили сотрудничество по взаимному согласию. За время двухлетнего руководства госпожи Крю акции производителя спиртных напитков с июня 2023 года подешевели на 44%.

Diageo столкнулась со снижением спроса на ключевых рынках, а по итогам 2024 финансового года продажи компании пережили первое падение с 2020-го. В мае этого года компания представила антикризисный план по сокращению расходов на $500 млн и продаже части активов к 2028 году.

Diageo основана в 1997 году. Продукция компании реализуется примерно в 180 странах мира, ее штат насчитывает более 30 тыс. человек. В портфеле компании — бренды Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Baileys и другие.

Семен Тумайкин