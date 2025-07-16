Нетаньяху призвал израильских друзов не мешать действиям ЦАХАЛа в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ситуацию в провинции Эс-Сувейда очень серьезной и пообещал помочь проживающим на этой территории друзам в столкновениях с сирийской армией. Вместе с тем израильский премьер призвал проживающих в Израиле граждан из друзской общины не переходить границу и позволить ЦАХАЛу «действовать».

«Мы действуем, чтобы спасти наших братьев друзов и уничтожить банды режима. Вы — граждане Израиля. К вам у меня одна просьба: не пересекайте границу. Вы подвергаете свою жизнь опасности. Вас могут убить, вас могут похитить, вы вредите усилиям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Поэтому я прошу вас вернуться в свои дома»,— сказал Биньямин Нетаньяху в видеообращении.

ЦАХАЛ сообщал о попытках нескольких сотен проживающих в Израиле друзов пересечь границу с Сирией на фоне вооруженных столкновений их единоверцев с сирийскими властями. Израильская армия «работает над их возвращением в Израиль».

15 июля власти Сирии ввели войска в южную провинцию Эс-Сувейда, где на протяжении нескольких дней происходили масштабные столкновения между бедуинскими ополченцами и друзскими вооруженными отрядами. Сирийская обсерватория по правам человека сообщила о гибели как минимум 102 человек. По оценкам ЦАХАЛа, сирийские силы контролируют 70% территории Эс-Сувейды. Израиль со вчерашнего дня наносит удары по Сирии для защиты друзов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Друзы дружбы».

Лусине Баласян