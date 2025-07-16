Глава Брейтовского округа подал в отставку после трех месяцев работы

Глава Брейтовского муниципального округа Ярославской области Михаил Гелевер подал в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Михаил Гелевер

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Гелевер Михаил Викторович с 17 июля решением муниципального совета будет освобожден от должности главы округа по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Господин Гелевер был назначен исполняющим обязанности главы в апреле 2025 года после отставки Андрея Петрова, занимавшего пост главы округа на протяжении 9 лет. В июне он был избран на этот пост депутатами округа. До назначения работал в администрации Переславля-Залесского и замглавы Ярославского района.

«Исполнять обязанности главы Брейтовского муниципального округа будет заместитель главы администрации Кощеев Александр Сергеевич»,— сообщили в правительстве области.

Господин Кощеев работает в округе с 2009 года, более 10 лет — на муниципальной службе. Многие годы возглавлял администрацию Брейтовского сельского поселения.

Алла Чижова