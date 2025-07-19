Сегодня исполняется 85 лет бронзовому призеру чемпионата мира по футболу, заслуженному мастеру спорта СССР, заслуженному тренеру РСФСР Анзору Кавазашвили

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анзор Кавазашвили

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Анзор Кавазашвили

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Его поздравляет чемпион СССР по футболу, двукратный обладатель Кубка СССР, мастер спорта СССР международного класса Михаил Гершкович:

— Дорогой Анзор Амберкович! Вы — выдающийся футболист и гражданин. У вас за плечами много добрых дел и свершений: многократный чемпион и обладатель Кубка СССР, лучший вратарь СССР в 1965 и 1967 годах, член Клуба Льва Яшина за 163 сухих матча в карьере! Мне посчастливилось играть с Вами в одной команде — «Торпедо». Я вспоминаю это время с большим удовольствием, а вашу игру Мастера — с восхищением и радостью! От всей души желаю вам здоровья и удачи!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»