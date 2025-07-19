Сегодня исполняется 90 лет народному артисту РСФСР Василию Ливанову

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Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Василий Ливанов

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель правления киностудии «Союзмультфильм» и генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащёва:

— Дорогой Василий Борисович! Вы — один из тех редких мастеров, чьи голос, образы, сюжеты стали частью нашей жизни. Ваш талант — невероятно многогранный, глубокий и яркий — раскрывался в самых разных сферах искусства. Да настолько, что без Вас просто невозможно представить ничего: ни кино, ни мультфильмы, ни литературу. Однажды я встретила Вас в Лондоне в музее-квартире Шерлока Холмса на Бейкер-стрит. И тогда я по-настоящему поверила в магию кино. Вы вообще все время заставляете нас верить в чудеса! Сегодня замечательный повод, чтобы вновь сказать Вам от души слова благодарности за то особое чувство, которое остается после встречи с вашим творчеством. Когда кажется, что мир стал чуть добрее, а люди — немного лучше, чем на самом деле. Крепкого Вам здоровья, легкости и самых любимых людей рядом!

20 июля исполняется 85 лет народному артисту РФ, композитору Давиду Тухманову

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Давид Тухманов

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Его поздравляет народный артист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Лев Лещенко:

— Уважаемый Давид Федорович! Дорогой Адик! Я поздравляю тебя — величайшего композитора нашего времени, который своими талантами в музыке и потрясающими песнями озвучил целую эпоху, создал музыкальную летопись страны. Начиная с таких песен, как «Последняя электричка» или «Мой адрес — Советский Союз», и с первой пластинки «Как прекрасен этот мир», наверное, половина нашей классической эстрады многие годы — даже десятилетия — была открыта для зрителей и любима ими за твои песни. И в этом смысле мы все — твои дети! Я благодарен, что ты подарил в мой репертуар такие шедевры, как «Соловьиная роща», «Притяжение Земли» и, конечно же, «День Победы»! Желаю тебе счастливо жить и продолжать творить, так как такой талант невозможно растерять, а сердце по-прежнему бьется, не остывая к любимому делу!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»