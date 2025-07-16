ВККС согласовала уголовное дело против воронежской судьи

Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила представление председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой. Об этом сообщило «Право.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, господин Бастрыкин ходатайствовал о возбуждении в отношении судьи уголовного дела о взятках в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). «Ъ-Черноземье» рассказывал, что основанием для этого стало дело против арбитражного управляющего Владимира Коликова, задержанного в прошлом году по подозрению в даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

Как пишет «Право.ру», на заседании коллегии стало известно, что в 2021 и 2022 годах судья могла получить от управляющего суммы в 250 тыс. руб. и 4 млн руб., а также квартиру за принятие решений по делам о банкротстве физического и юридического лиц. Кроме того, по информации представленной в коллегию, судья могла находится в близких отношениях с управляющим. Сама госпожа Мальцева свою вину отрицала и заявляла, что на нее оказывается давление.

Владимир Зоркий