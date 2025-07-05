Александр Бастрыкин хочет возбудить дело о взяточничестве судьи из Воронежа

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) на заседании 16 июля обсудит возможность возбуждения уголовного дела о взяточничестве в отношении судьи арбитражного суда Воронежской области Светланы Мальцевой. Об этом сообщается в повестке дня заседания ВККС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Соответствующее представление в ВККС подал председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. СКР подозревают во судью в коррупции. Уголовное дело планируется возбудить статье о получении взятки в крупном и особо крупном размере (п. «в» ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы).

Светлана Мальцева была назначена на должность судьи Арбитражного суда Воронежской области указом президента России Владимира Путина от 30 декабря 2018 года без ограничения срока полномочий.

По данным «Ъ-Черноземье», подозрения в адрес судьи Мальцевой могут быть связаны с уголовным делом арбитражного управляющего Владимира Коликова, которого обвиняют в даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Дело возбуждало также СКР. Фабула обвинения не раскрывалась официально. Источники «Ъ-Черноземье» указывали, что господину Коликову может вменяться дача взяток судье арбитражного суда Воронежской области, в производстве которого находились дела, которые вел управляющий. Общий размер фигурирующих в деле взяток неизвестен.

В августе 2024 года господина Коликова отправили в СИЗО, однако затем, по данным «Ъ-Черноземье» выпустили из-под стражи.

Сергей Калашников, Сергей Толмачев