Пашинян: Армения хочет стать членом ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика стремится стать членом Евросоюза. По его словам, этот вопрос он обсуждал с европейскими коллегами после принятия закона о начале процесса вступления республики в объединение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта и Никол Пашинян

Фото: Yves Herman / Reuters Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта и Никол Пашинян

Фото: Yves Herman / Reuters

«Мой ответ — да, Армения хочет стать членом ЕС. И наши европейские коллеги, и мы заявляли, что для любой страны членство в ЕС — это непростой процесс. Во-первых, для этого все страны ЕС должны быть согласны. И также важно, чтобы страна-кандидат соответствовала стандартам Евросоюза»,— сказал Никол Пашинян на пресс-конференции в Ереване.

Он добавил, что у Армении есть стратегия и программа реформ, которые будут реализовываться, пока страна не будет соответствовать необходимым критериям. «На данном этапе будет два варианта: или нас принимают в ЕС, или нет. Но даже если не примут, Армения уже на данном этапе станет страной, соответствующей стандартам ЕС»,— заключил армянский премьер.

4 апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале процесса вступления страны в ЕС. Следующим шагом власти планировали обсудить с коллегами из Брюсселя «дорожную карту» евроинтеграции, а затем провести референдум о вступлении республики в Евросоюз. При этом пока у Армении нет статуса кандидата.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко говорил, что Россия обеспокоена стремлением Армении в Евросоюз, поскольку это несовместимо с членством республики в ЕАЭС. Армянские власти исключали планы выхода из ЕАЭС.

Лусине Баласян