В Совфеде уточнили, когда россиян будут наказывать за использование VPN

Вносимые законодателями поправки не предполагают наказания для пользователей VPN, но уточняют ответственность за использование таких сервисов в незаконных целях. Основной акцент в новых поправках к КоАП делается на регулировании работы провайдеров, заявил «РИА Новости» соавтор поправок сенатор Артем Шейкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Шейкин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Артем Шейкин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам господина Шейкина, если доступ к запрещенным ресурсам осуществляется через анонимайзеры или VPN с нарушением установленных требований, ответственность в первую очередь будут нести владельцы подобных сервисов, а не пользователь напрямую. «Если он не распространяет или не использует VPN для противоправных целей»,— уточнил сенатор.

«Акцент делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников, — добавил парламентарий, — а не на массовое наказание рядовых пользователей».

Артем Шейкин пояснил, что среди нарушений, которые может совершить VPN-сервис, — его неподключенность к государственной системе фильтрации или отказ от сотрудничества. «Предусмотрены "оборотные" штрафы для организаторов распространения информации,— отметил сенатор. — Которые не внедряют технические средства для исполнения требований систем оперативно-разыскных мероприятий». Он уточнил, что эти требования могут включать в себя запросы на предоставление информации уполномоченными органами.

15 июля стало известно, что комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки в КоАП, которые регулируют работу программных средств, позволяющих обходить ограничения доступа к заблокированным интернет-ресурсам. Тот же законопроект предлагает внести в кодекс статью о наказании за поиск «заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним». Согласно тексту документа, «умышленный поиск» запрещенного контента «влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тыс. руб.».

Эти поправки были внесены в законопроект, принятый в первом чтении в январе. Тогда в нем говорилось исключительно о регулировании транспортно-экспедиционной деятельности. Сейчас его внесли в порядок работы Госдумы на 17 июля для рассмотрения во втором чтении. Докладчиком по законопроекту выступит член комитета по госстроительству Александр Тетердинко (ЕР).