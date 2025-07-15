Госдума рассмотрит штрафы за поиск экстремистского контента и рекламу VPN

На рассмотрение в Госдуму внесли поправки в КоАП, предполагающие штрафы «за умышленный поиск» в интернете экстремистских материалов.

Законопроект предполагает создание новой статьи административного кодекса под номером 13.53. Причем в ее названии заложено, что получение доступа «к заведомо экстремистским материалам» может осуществляться, в том числе, «с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен». Под последнее определение в частности попадают сервисы VPN.

Штраф, предусмотренный за такое правонарушение может составить от 3 до 5 тыс. руб.

Кроме того, данный законопроект вводит штрафы за рекламу «программных средств», напоминающих своим функционалом VPN. От 50 до 80 тыс. руб. — для граждан, от 80 до 100 тыс. руб. — для должностных лиц и от 200 до 500 тыс. руб. — для юрлиц.

Изначально законопроект вносился как набор мер для регуляции транспортно-экспедиционной деятельности. В январе 2025 года он был принят в первом чтении. Сейчас же — ко второму чтению — в нем появился ряд поправок, касающихся потребления россиянами запрещенного контента.

Первыми на поправки обратил внимание Forbes. В разговоре с изданием юрист Станислав Селезнев отметил, что ранее в российских законах не было ответственности за потребление какого-либо контента. Наказывали только за распространение.