Центробанки из-за роста цен закупают золото напрямую у производителей

Центральные банки стран стали чаще закупать золото у местных золотодобывающих компаний, так как цены на металл на международных рынках стали слишком высокими. Об этом пишет CNBC со ссылкой на последний доклад Всемирного золотого совета (WGC).

В ходе опроса WGC 19 из 36 респондентов заявили, что покупают золото напрямую у местных кустарных и мелких золотодобывающих предприятий за местную валюту. Еще четыре планируют поступить так же. Для сравнения, в прошлогоднем опросе о прямых закупках золота заявили 14 центральных банков из 57 опрошенных. Такая тенденция связана с ростом цен на золото. По итогам первой половины 2025 года его стоимость в долларах США выросла на 26%, говорится в отчете WGC.

Ранее WGC сообщал, что центральные банки стран мира последние три года стабильно накапливали как минимум по 1 тыс. тонн золота в год. Это значительно больше по сравнению с предыдущим десятилетием, когда закупки золота составляли в среднем 400–500 тонн. Вместе с тем почти три четверти респондентов (73%) ожидают, что их резервы, деноминированные в американских долларах, за ближайшие пять лет сократятся либо умеренно, либо значительно. Год назад об этом заявляли лишь 62% опрошенных.

Кирилл Сарханянц