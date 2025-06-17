Центробанки наращивают запасы золота и сокращают закупки долларов

Согласно докладу Всемирного золотого совета (WGC), центральные банки стран мира последние три года стабильно накапливали как минимум по 1 тыс. тонн золота в год. Это значительно больше по сравнению с предыдущим десятилетием, когда закупки золота составляли в среднем 400–500 тонн. В ближайшем будущем новая тенденция к активному пополнению золотых резервов сохранится.

В опросе WGC приняли участие представители 73 центральных банков, и 76% из них ожидают, что их запасы золота по итогам ближайших пяти лет увеличатся. Для сравнения: в прошлом году так считали 69% опрошенных. А об увеличении запасов золота в ближайшие 12 месяцев заявили 95% центральных банков, принимавших участие в опросе,— это рекордный показатель. И это несмотря на значительное подорожание золота: в апреле цена за унцию достигла рекордных $3,5 тыс.

Вместе с тем почти три четверти респондентов (73%) ожидают, что их резервы, деноминированные в американских долларах, за ближайшие пять лет сократятся либо умеренно, либо значительно. Год назад об этом заявляли лишь 62% опрошенных.

Кирилл Сарханянц