«Известия»: в регионах начали уничтожать кур из-за падения цен на яйца

В регионах фермеры начали массово уничтожать кур-несушек из-за падения цен на яйца и снижения рентабельности бизнеса, сообщили «Известиям» представители отрасли. В частности, такая практика наблюдается в Краснодарском крае и в Удмуртии. В Минсельхозе признали снижение цен на яйца и заявили, что готовят меры.

В Краснодарском крае на Новомышастовской птицефабрике из-за отсутствия корма под угрозой гибели оказалось около 150 тыс. кур. Причиной послужили долги предприятия и арест активов по иску комбикормового завода. Сейчас, по данным Федресурса, предприятие выставили на продажу со стартовой ценой в 280 млн руб. В Удмуртии, по данным местных СМИ, неизвестные разгрузили фуру с 3 тыс. несушек на территории, где нет помещений для содержания птицы. В итоге куры разбежались по ближайшему населенному пункту и стали гибнуть от голода.

В Ассоциации «Народный фермер» подтвердили, что производителям приходится сокращать поголовье кур из-за снижения рентабельности. «Падение цен началось до Пасхи... В июне оптовая стоимость яиц первой категории составляла около 2 руб. за штуку (это крупный опт, нефасованная продукция),— пояснила зампред объединения в Чувашии Ксения Сумкова. — Сейчас цена немного восстановилась и составляет порядка 3,5 руб.».

В пресс-службе Минсельхоза сказали, что не получали данных о сокращении поголовья птицы в сельхозорганизациях. В министерстве уточнили, что на динамику цен влияют рост производства и сезонный фактор «традиционного летнего удешевления яиц».