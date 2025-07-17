Сегодня исполняется 80 лет композитору народному артисту России Алексею Рыбникову

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Алексей Рыбников

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда:

— Глубокочтимый и дорогой Алексей Львович! Испытываю большую радость и большую ответственность, поздравляя Вас со славной датой! Ваша музыка имеет прямое отношение к вечности, это что-то вне земного притяжения, между небом и землей. Она дает человеку почувствовать тот кусочек Рая, который возможен здесь, на земле, в ощущениях… Ребенком я напевал ваши мелодии из «Приключений Буратино» и «Вам и не снилось». И счастлив, что сейчас уже мои дети идут в кино на «Повелителя ветра»: Ваше творческое долголетие дает им почувствовать ту же радость, что испытывали мы в детстве. Многая и благая Вам лета!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»