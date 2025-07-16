«Справедливая Россия—За правду» выдвинула Олега Нилова в аудиторы Счетной палаты

«Справедливая Россия—За правду» (СРЗП) предложила кандидатуру депутата Олега Нилова на пост аудитора Счетной палаты (СП). Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе партии. «Рассмотрение в Госдуме, состоится, вероятно, осенью»,— добавили там.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Нилов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Олег Нилов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Депутат представляет в Госдуме Санкт-Петербург, Калининградскую, Ростовскую области и ДНР. Он занимает пост зампреда комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также является первым заместителем руководителя фракции СРЗП.

В случае назначения он сменит действующего аудитора СП Андрея Перчяна, делегированного эсерами в 2013 году. Второй срок его полномочий истекает 18 сентября. Всего по закону о Счетной палате Госдума и Совет федерации назначают по шесть аудиторов СП сроком на шесть лет по представлению президента России, при этом одно и то же лицо не может занимать пост более двух сроков подряд. Кандидатуры аудиторов вносят Совет Думы по предложениям фракций нижней палаты и Совет палаты СФ по предложениям комитетов верхней палаты.

Божена Иванова