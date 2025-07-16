В Иркутске прихожанка храма похитила икону XIX века

Жительница Иркутска похитила икону, датированную XIX веком, из храма «Великомученика и Целителя Пантелеимона». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, женщина задержана.

«Сотрудники полиции установили личность предполагаемой подозреваемой, задержали ее и доставили в отдел. Как-либо пояснить свои действия она не смогла. При ней находился оклад иконы. В квартире задержанной полицейские изъяли саму пропавшую икону»,— отмечается в сообщении.

Источник «Ъ» уточняет, что женщина была задержана на улице, в руках у нее был холщовый мешок с окладом. Душевное состояние женщины оценивается неоднозначно, поэтому ее отправили на специализированное медицинское обследование. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Влад Никифоров, Иркутск