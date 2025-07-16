В Уфе на улице генерала Рыленко засыпают образовавшийся после дождя провал

Вчера начали восстанавливать тротуар на улице генерала Рыленко, где после дождя образовался провал, сообщил на странице во «ВКонтакте» глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улица генерала Рыленко

Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ Улица генерала Рыленко

Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ

По его словам, дыру засыпают грунтом «для безопасности и комфорта пешеходов».

Также рабочие восстановили лестницу, ведущую с улицы Рыленко на улицу Амантая. К ней приварили недостающие прутья. На Бородинской улице установили светофор. Его подключат в ближайшее время, отметил Илвир Нурдавлятов.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в первый раз грунтовую насыпь развязки между улицами Генерала Рыленко и Пугачева смыло в середине мая. 25 июня откос развязки вновь размыло после дождей. С земляной насыпи обвалился грунт и часть асфальтированной дорожки, были повреждены перила, отделяющие пешеходную зону от откоса. В начале июля на улице вновь начал обваливаться грунт.

Улица Генерала Рыленко и развязка с улицей Пугачева были построены в 2022-2024 году в рамках проекта «Южные ворота». Стоимость контракта составила около 1,3 млрд руб.

Майя Иванова