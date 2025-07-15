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Число раненых после атаки ВСУ на Воронежскую область выросло до 27

По последним данным, которые сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале, количество раненых в результате атаки украинских дронов на Воронежскую область выросло до 27 человек. 14 из них — в том числе четыре ребенка — госпитализированы, остальные получили медпомощь амбулаторно. Двое раненых воронежцев остаются в тяжелом состоянии.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Пункт временного размещения потребовался трем семьям, вместе насчитывающим шесть человек — им предоставят комнаты в санатории в центре города. Остальные пострадавшие остались у родственников.

По данным следственного комитета, утром 15 июля украинские военнослужащие направили на гражданскую инфраструктуру и жилой сектор Воронежской области не менее 15 беспилотников, снаряженных взрывными устройствами с высокими поражающими свойствами.

В Воронеже, по последним данным мэра Сергея Петрина, в разной степени пострадали более ста квартир, семь домов, одна хозяйственная постройка, 14 автомобилей. Ранее сообщалось о том, что повреждены детский сад, бизнес-центр и ряд торговых объектов.

Фотогалерея

Как выглядел центр Воронежа после атаки беспилотников

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Украинские БПЛА ударили по нескольким районам Воронежа ранним утром 15 июля, в промежутке между 4 и 7 часами

Украинские БПЛА ударили по нескольким районам Воронежа ранним утром 15 июля, в промежутке между 4 и 7 часами

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Один из ударов пришелся на улицу в Коминтерновском районе Воронежа

Один из ударов пришелся на улицу в Коминтерновском районе Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Еще один дрон попал в жилой дом в Центральном районе Воронежа

Еще один дрон попал в жилой дом в Центральном районе Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Обломки БПЛА и поражающие элементы повредили несколько жилых домов и административных зданий в Центральном и Ленинском районах Воронежа

Обломки БПЛА и поражающие элементы повредили несколько жилых домов и административных зданий в Центральном и Ленинском районах Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Как сообщил губернатор Александр Гусев, общее количество пострадавших в Воронеже достигло 22 человек, еще двое пострадали во время ночной атаки дронов в районах Воронежской области

Как сообщил губернатор Александр Гусев, общее количество пострадавших в Воронеже достигло 22 человек, еще двое пострадали во время ночной атаки дронов в районах Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Из пострадавших четверо — несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести. Один в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии, сообщил губернатор

Из пострадавших четверо — несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести. Один в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии, сообщил губернатор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

56-летний раненый мужчина находится в коме, состояние еще двух взрослых оценивается специалистами как тяжелое, девяти — средней степени тяжести. Пятеро раненых в удовлетворительном состоянии, сообщил губернатор. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног.

56-летний раненый мужчина находится в коме, состояние еще двух взрослых оценивается специалистами как тяжелое, девяти — средней степени тяжести. Пятеро раненых в удовлетворительном состоянии, сообщил губернатор. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

17 человек, в том числе дети, проходят лечение в медицинских учреждениях Воронежа. Остальным помощь оказывают амбулаторно. «Врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших»,— заверил губернатор

17 человек, в том числе дети, проходят лечение в медицинских учреждениях Воронежа. Остальным помощь оказывают амбулаторно. «Врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших»,— заверил губернатор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В результате попадания БПЛА было повреждено остекление бизнес центра «Галереи Чижова». В АО «Галерея Чижова» заявили: «Разрушений внутри помещений нет, остекление выдержало удар благодаря использованию триплекса — многослойного ударопрочного стекла. Крошка стекла не осыплется, все конструкции сохраняют целостность и не представляет угрозы»

В результате попадания БПЛА было повреждено остекление бизнес центра «Галереи Чижова». В АО «Галерея Чижова» заявили: «Разрушений внутри помещений нет, остекление выдержало удар благодаря использованию триплекса — многослойного ударопрочного стекла. Крошка стекла не осыплется, все конструкции сохраняют целостность и не представляет угрозы»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Атака БПЛА на Воронеж 15 июля стала самой тяжелой с точки зрения количества раненых и повреждений гражданских зданий за все время специальной военной операции

Атака БПЛА на Воронеж 15 июля стала самой тяжелой с точки зрения количества раненых и повреждений гражданских зданий за все время специальной военной операции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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Украинские БПЛА ударили по нескольким районам Воронежа ранним утром 15 июля, в промежутке между 4 и 7 часами

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Один из ударов пришелся на улицу в Коминтерновском районе Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Еще один дрон попал в жилой дом в Центральном районе Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Обломки БПЛА и поражающие элементы повредили несколько жилых домов и административных зданий в Центральном и Ленинском районах Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Как сообщил губернатор Александр Гусев, общее количество пострадавших в Воронеже достигло 22 человек, еще двое пострадали во время ночной атаки дронов в районах Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Из пострадавших четверо — несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести. Один в удовлетворительном состоянии, двое — средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии, сообщил губернатор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

56-летний раненый мужчина находится в коме, состояние еще двух взрослых оценивается специалистами как тяжелое, девяти — средней степени тяжести. Пятеро раненых в удовлетворительном состоянии, сообщил губернатор. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

17 человек, в том числе дети, проходят лечение в медицинских учреждениях Воронежа. Остальным помощь оказывают амбулаторно. «Врачи делают все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших»,— заверил губернатор

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В результате попадания БПЛА было повреждено остекление бизнес центра «Галереи Чижова». В АО «Галерея Чижова» заявили: «Разрушений внутри помещений нет, остекление выдержало удар благодаря использованию триплекса — многослойного ударопрочного стекла. Крошка стекла не осыплется, все конструкции сохраняют целостность и не представляет угрозы»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Последствия атаки БПЛА на Воронеж 15 июля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Атака БПЛА на Воронеж 15 июля стала самой тяжелой с точки зрения количества раненых и повреждений гражданских зданий за все время специальной военной операции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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Юрий Голубь