Число раненых после атаки ВСУ на Воронежскую область выросло до 27
По последним данным, которые сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале, количество раненых в результате атаки украинских дронов на Воронежскую область выросло до 27 человек. 14 из них — в том числе четыре ребенка — госпитализированы, остальные получили медпомощь амбулаторно. Двое раненых воронежцев остаются в тяжелом состоянии.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Пункт временного размещения потребовался трем семьям, вместе насчитывающим шесть человек — им предоставят комнаты в санатории в центре города. Остальные пострадавшие остались у родственников.
По данным следственного комитета, утром 15 июля украинские военнослужащие направили на гражданскую инфраструктуру и жилой сектор Воронежской области не менее 15 беспилотников, снаряженных взрывными устройствами с высокими поражающими свойствами.
В Воронеже, по последним данным мэра Сергея Петрина, в разной степени пострадали более ста квартир, семь домов, одна хозяйственная постройка, 14 автомобилей. Ранее сообщалось о том, что повреждены детский сад, бизнес-центр и ряд торговых объектов.