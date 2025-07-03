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Пассажиропоток на ВСМ по итогам 2030 года составит не менее 23 млн человек

Вице-премьер России Виталий Савельев на совещании президента страны Владимира Путина с кабинетом министров заявил, что пассажиропоток на высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой составит не менее 23 млн человек по итогам 2030 года.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Савельев подчеркнул, что пассажиры смогут добраться из одной столицы в другую за 2 часа 15 минут. Максимальная скорость поезда «Белый кречет» составит 400 км/ч, скорость эксплуатации — 360 км/ч. Вице-премьер добавил, что проект полностью структурирован и обеспечен необходимым финансированием.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по словам министра промышленности и торговли России Антона Алиханова, проектирование поезда «Белый кречет» практически завершено. Опытные образцы основных узлов уже готовятся к испытаниям.

Андрей Маркелов

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