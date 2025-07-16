Средние зарплаты режиссеров и артистов выросли в России более чем на 20%

За первое полугодие 2025 года зарплаты российских режиссеров и сценаристов выросли на 24% год к году, с 54,3 тыс. руб. до 67,5 тыс. руб. Заметен рост заработных плат и у артистов — на 21%, до 54,5 тыс. руб. Это следует из данных рекрутингового центра HeadHunter, с которыми ознакомился «Ъ».

Средняя зарплата в креативной индустрии по итогам полугодия составила 75 тыс. руб. Рост по отношению к аналогичному периоду 2024 года — 20%, а по сравнению с 2023-м — 40%.

Эти показатели собеседники «Ъ» объяснили возрастающей популярностью онлайн-контента и заинтересованностью в импортозамещении.

Падение фиксируется среди гейм-дизайнеров: минус 2% год к году (до 98 тыс. руб.). Партнер и директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин объяснил этот тренд «охлаждением» рынка после значительного притока инвестиций в сферу, который был заметен еще в 2020 году.

Средняя зарплата журналиста в России по итогам полугодия выросла на 10% и составила 55,4 тыс. руб.

Подробнее о зарплатах в творческой отрасли — в материале «Креатив не останавливается».