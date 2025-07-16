Определен подрядчик по капремонту гостиницы пермского цирка

Победителем конкурса на проектирование и капремонт гостиницы «Спутник», принадлежащей пермскому цирку, признано ООО «РСС Инжиниринг». Цена контракта составит 445,4 млн руб.

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Шестиэтажное здание гостиницы «Спутник» расположено на бульваре Гагарина, 39а. Дом был построен в 1968 году. После заключения контракта подрядчик в течение 125 дней должен разработать проект реконструкции, включающий замену инженерных сетей, внутренней отделки и оборудования номеров. Проведение капитального ремонта объекта, включая поставку, монтаж и пусконаладку инженерного и технологического оборудования, требуется завершить к 15 ноября 2027 года.

ООО «РСС Инжиниринг» зарегистрировано в ноябре 2009 года в Перми. Основной вид деятельности — производство электромонтажных работ. Выручка за 2024 год составила 866 млн руб. Компания участвовала в роли поставщика в 41 государственной закупке на сумму 5,7 млрд руб.