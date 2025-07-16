Завод «Уралбиофарм» запустит производство в «Титановой долине» за 5 млрд рублей

Фармацевтическая компания «Уралбиофарм» планирует запустить производство на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» в Патрушах (Свердловская область), сообщил заместитель губернатора, министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин у себя в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Объем инвестиций составит 5 млрд руб., сейчас областное мининвестиций помогает «Уралбиофарму» подготовить заявку на получение статуса резидента ОЭЗ. Производство займет участок размером 4 га. Предприятие будет выпускать 47 МНН (международных непатентованных наименований), а также 53 наименования БАД.

Соглашения о разработке лекарств и внедрении новых технологий компания подписала на международной промышленной выставке «Иннопром» с Уральским федеральным университетом (УрФУ) и Российским химико-технологическим университетом имени Д.И. Менделеева (РХТУ, Москва).

Напомним, ключевым направлением сотрудничества УрФУ с «Уралбиофармом» станет разработка технологий для создания социально значимых лекарств — от отдельных компонентов до готовых препаратов. Партнеры намерены регулярно обмениваться научно-технической информацией, а также вести научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2030 года, с перспективой продления.

АО «Уралбиофарм» — крупное российское фармацевтическое предприятие. Основано 1930 году, расположено в Екатеринбурге. Выпускает широкий спектр жизненно важных лекарств и биологически активных добавок. Наиболее известный продукт — «Пентафлуцин», популярное средство при ОРВИ. В августе 2023 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в пользу государства предприятия «Уралбиофарм» у бывшего депутат Госдумы Малика Гайсина.

Ирина Пичурина