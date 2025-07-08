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УрФУ и «Уралбиофарм» договорились о совместной разработке лекарств

Уральский федеральный университет (УрФУ) и компания «Уралбиофарм» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере разработки и производства социально значимых лекарственных средств, сообщили в пресс-службе УрФУ.

Исполняющий обязанности ректора УрФУ Илья Обабков

Исполняющий обязанности ректора УрФУ Илья Обабков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Исполняющий обязанности ректора УрФУ Илья Обабков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Документ подписали и.о. ректора УрФУ Илья Обабков и генеральный директор «Уралбиофарм» Александр Серебренников в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2025» в Екатеринбурге.

Ключевым направлением сотрудничества станет разработка технологий для создания социально значимых лекарств — от отдельных компонентов до готовых препаратов. Партнеры намерены регулярно обмениваться научно-технической информацией, а также вести научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. Кроме того запланирована реализация совместных образовательных мероприятий, направленных на развитие отечественной фармацевтики.

«Обозначенные задачи будем решать в рамках стратегического технологического проекта "Фармпрепараты, технологии и материалы для здоровьесбережения" программы "Приоритет-2030" в кооперации с нашими академическими и индустриальными партнерами»,— подчеркнул Илья Обабков.

Соглашение будет действовать до 31 декабря 2030 года, с перспективой продления.

АО «Уралбиофарм» — крупное российское фармацевтическое предприятие. Основано 1930 году, расположено в Екатеринбурге. Выпускает широкий спектр жизненно важных лекарств и биологически активных добавок. Наиболее известный продукт — «Пентафлуцин», популярное средство при ОРВИ. В августе 2023 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в пользу государства предприятия «Уралбиофарм» у бывшего депутат Госдумы Малика Гайсина.

Кроме того, УрФУ на «Иннопроме-2025» заключил соглашение с екатеринбургской компанией «ТурбоСервис Рус». Партнеры договорились развивать совместные исследования, готовить специалистов в области турбостроения, внедрять инновационные технологии в энергетическое машиностроение, и организовывать стажировки студентов и преподавателей на производстве. Подписанное соглашение в перспективе станет основой для создания базовой кафедры «Турбосервиса» в УрФУ.

Полина Бабинцева

Фотогалерея

Выставка «Иннопром-2025» в Екатеринбурге

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Международная промышленная выставка &quot;Иннопром-2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром-2025"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Люксовый внедорожник Aurus Komendant на стенде ФГУП &quot;НАМИ&quot;

Люксовый внедорожник Aurus Komendant на стенде ФГУП "НАМИ"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд страны-партнера Саудовской Аравии

Стенд страны-партнера Саудовской Аравии

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония подписания специнвестконтракта о развитии &quot;Киберстали&quot;. Генеральный директор ООО &quot;Киберсталь&quot; Станислав Великий (второй слева), министр промышленности и торговли России Антон Алиханов (третий справа) и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

Церемония подписания специнвестконтракта о развитии "Киберстали". Генеральный директор ООО "Киберсталь" Станислав Великий (второй слева), министр промышленности и торговли России Антон Алиханов (третий справа) и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром-2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром-2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд компании Bairus Sport

Стенд компании Bairus Sport

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Губернатор Свердловской области в 2009-2012 годах Александр Мишарин

Губернатор Свердловской области в 2009-2012 годах Александр Мишарин

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Низкопольный трамвай &quot;Синара 71-233&quot;

Низкопольный трамвай "Синара 71-233"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Уральского турбинного завода

Стенд Уральского турбинного завода

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд &quot;РТ-Техприемка&quot; (входит в ГК &quot;Ростех&quot;)

Стенд "РТ-Техприемка" (входит в ГК "Ростех")

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Форвардер вездеход &quot;Тром 25&quot;

Форвардер вездеход "Тром 25"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Казахстана

Стенд Казахстана

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо. 9-е Российско-Китайское Экспо

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо. 9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо. 9-е Российско-Китайское Экспо

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо. 9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Стенд города Москвы

Стенд города Москвы

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Стенд НАМИ

Стенд НАМИ

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». 9-е Российско-Китайское Экспо

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». 9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Учебно-тренировочный самолет Tango компании Spectra Aircraft (S7 Group)

Учебно-тренировочный самолет Tango компании Spectra Aircraft (S7 Group)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

IX Российско-китайского ЭКСПО на площадке &quot;Иннопром&quot;

IX Российско-китайского ЭКСПО на площадке "Иннопром"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

IX Российско-китайского ЭКСПО на площадке &quot;Иннопром&quot;

IX Российско-китайского ЭКСПО на площадке "Иннопром"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Магистральный тягач МАЗ 54402N на газомоторном топливе на стенде Белоруссии

Магистральный тягач МАЗ 54402N на газомоторном топливе на стенде Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Саудовской Аравии

Стенд Саудовской Аравии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Макет завода &quot;Уральские локомотивы&quot; с комплексом по производству высокоскоростных поездов.

Макет завода "Уральские локомотивы" с комплексом по производству высокоскоростных поездов.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Глава (раис) Республики Татарстан Рустам Минниханов

Глава (раис) Республики Татарстан Рустам Минниханов

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

9-е Российско-Китайское Экспо

9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

9-е Российско-Китайское Экспо

9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Стенд Челябинской области

Стенд Челябинской области

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пятисекционный низкопольный скоростной трамвай модели 71-952 «Воевода» — разработка «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) совместно с АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ)

Пятисекционный низкопольный скоростной трамвай модели 71-952 «Воевода» — разработка «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) совместно с АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Макет &quot;РМК Арены&quot; на стенде Челябинской области

Макет "РМК Арены" на стенде Челябинской области

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

IX Российско-китайский ЭКСПО на площадке &quot;Иннопром&quot;

IX Российско-китайский ЭКСПО на площадке "Иннопром"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка &quot;Иннопром 2025&quot;

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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Международная промышленная выставка "Иннопром-2025"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Люксовый внедорожник Aurus Komendant на стенде ФГУП "НАМИ"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд страны-партнера Саудовской Аравии

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Церемония подписания специнвестконтракта о развитии "Киберстали". Генеральный директор ООО "Киберсталь" Станислав Великий (второй слева), министр промышленности и торговли России Антон Алиханов (третий справа) и врио губернатора Свердловской области Денис Паслер

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром-2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд компании Bairus Sport

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Губернатор Свердловской области в 2009-2012 годах Александр Мишарин

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Низкопольный трамвай "Синара 71-233"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Уральского турбинного завода

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд "РТ-Техприемка" (входит в ГК "Ростех")

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Форвардер вездеход "Тром 25"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Казахстана

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо. 9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо. 9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Стенд города Москвы

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Стенд НАМИ

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская  /  купить фото

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». 9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Учебно-тренировочный самолет Tango компании Spectra Aircraft (S7 Group)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

IX Российско-китайского ЭКСПО на площадке "Иннопром"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

IX Российско-китайского ЭКСПО на площадке "Иннопром"

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Магистральный тягач МАЗ 54402N на газомоторном топливе на стенде Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Стенд Саудовской Аравии

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Макет завода "Уральские локомотивы" с комплексом по производству высокоскоростных поездов.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Глава (раис) Республики Татарстан Рустам Минниханов

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

9-е Российско-Китайское Экспо

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Стенд Челябинской области

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пятисекционный низкопольный скоростной трамвай модели 71-952 «Воевода» — разработка «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) совместно с АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Макет "РМК Арены" на стенде Челябинской области

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Международная промышленная выставка «Иннопром-2025»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

IX Российско-китайский ЭКСПО на площадке "Иннопром"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Международная промышленная выставка "Иннопром 2025"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

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