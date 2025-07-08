УрФУ и «Уралбиофарм» договорились о совместной разработке лекарств

Уральский федеральный университет (УрФУ) и компания «Уралбиофарм» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере разработки и производства социально значимых лекарственных средств, сообщили в пресс-службе УрФУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполняющий обязанности ректора УрФУ Илья Обабков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Исполняющий обязанности ректора УрФУ Илья Обабков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Документ подписали и.о. ректора УрФУ Илья Обабков и генеральный директор «Уралбиофарм» Александр Серебренников в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2025» в Екатеринбурге.

Ключевым направлением сотрудничества станет разработка технологий для создания социально значимых лекарств — от отдельных компонентов до готовых препаратов. Партнеры намерены регулярно обмениваться научно-технической информацией, а также вести научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. Кроме того запланирована реализация совместных образовательных мероприятий, направленных на развитие отечественной фармацевтики.

«Обозначенные задачи будем решать в рамках стратегического технологического проекта "Фармпрепараты, технологии и материалы для здоровьесбережения" программы "Приоритет-2030" в кооперации с нашими академическими и индустриальными партнерами»,— подчеркнул Илья Обабков.

Соглашение будет действовать до 31 декабря 2030 года, с перспективой продления.

АО «Уралбиофарм» — крупное российское фармацевтическое предприятие. Основано 1930 году, расположено в Екатеринбурге. Выпускает широкий спектр жизненно важных лекарств и биологически активных добавок. Наиболее известный продукт — «Пентафлуцин», популярное средство при ОРВИ. В августе 2023 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в пользу государства предприятия «Уралбиофарм» у бывшего депутат Госдумы Малика Гайсина.

Кроме того, УрФУ на «Иннопроме-2025» заключил соглашение с екатеринбургской компанией «ТурбоСервис Рус». Партнеры договорились развивать совместные исследования, готовить специалистов в области турбостроения, внедрять инновационные технологии в энергетическое машиностроение, и организовывать стажировки студентов и преподавателей на производстве. Подписанное соглашение в перспективе станет основой для создания базовой кафедры «Турбосервиса» в УрФУ.

Полина Бабинцева